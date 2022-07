Perugia, super controlli per Umbria Jazz: due multati e con i punti della patente tagliati

La Polizia di Stato ha predisposto una serie di controlli con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza della popolazione e per prevenire gli episodi di spaccio, abuso di sostanze alcoliche, risse, situazioni di degrado e bivacco.

In occasione delle fasi finali della manifestazione Umbria Jazz 2022, la Questura di Perugia ha predisposto un rafforzamento dei servizi di controllo con l’impiego di pattuglie del Gabinetto, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nonché del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

Gli equipaggi hanno vigilato costantemente le vie del centro, in particolare via XX Settembre, piazza Partigiani, piazza Italia, via Baglioni e tutte le altre strade di accesso ai luoghi della manifestazione e dei concerti. Durante i posti di controllo effettuati sono state identificate 37 persone e monitorati 16 veicoli.

Nell’ambito dei servizi sono stati fermati due automobilisti che, a seguito degli accertamenti, sono risultati sprovvisti della copertura assicurativa. Per i due è scattata la multa di 866 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. I veicoli, invece, sono stati sottoposti a fermo amministrativo.