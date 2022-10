Fermato due giorni di seguito completamente ubriaco: perde auto (revisione scaduta da 5 anni), patente e accumula denunce

Due giorni completamente in preda all'alcol accumulando denunce, multe, ritiro della patente e il sequesto dell'auto che aveva tra l'altro la revisione scaduta da 5 anni. Protagonista di questa storia perugina un 58enne con precedenti penali. Tutto inizia il giorno prima: era stato fermato dai poliziotti anche il giorno prima, nei pressi del cimitero, mentre camminava barcollante a bordo strada. In quell’occasione era stato sanzionato per ubriachezza manifesta. Il giorno dopo, stessa gradazione alcolica, ma situazione nettamente peggiore: era stato trovato a dormire in auto, ma prima era stato segnalato come persona molesta e in stato ebbrezza in un’area di servizio del capoluogo.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno tentato di sottoporlo al test dell’etilometro ma il 56enne, in evidente difficoltà per via del suo stato di alterazione psicofisica, non è riuscito a terminare il controllo. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Il 56enne è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente perché risultato alla guida con un veicolo con revisione scaduta da circa 5 anni. L’auto, invece, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.