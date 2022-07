Perseguita la ex e diffonde sul web le immagini di lei in biancheria intima: processato per stalking e revenge porn

Telefonate, messaggi, insulti e minacce tramite falsi profili sui social, ma anche diffusione di immagini private e montaggio di dialoghi con la ex per farla lasciare dal nuovo fidanzato.

Un giovane di 24 anni, difeso d’ufficio dall’avvocato Alessandra Mandici, è finito sotto processo per stalking, revenge porn e molestie. La Procura di Perugia contesta al giovane di aver “molestato e minacciato … in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura e da ingenerale un fondato timore per la propria incolumità” la ex fidanzata, “tempestandola di telefonate e messaggi (anche decine in pochi minuti) e appostamenti sotto la di lei abitazione in ogni occasione in cui lei intendesse interrompere la loro relazione affettiva” almeno fino al 20 agosto del 2019, giorno in cui veniva arrestato.

Il giovane è accusato di aver diffuso, “dopo aver realizzato foto e video che ritraevano la fidanzata in biancheria intima nel corso della loro relazione affettiva, come tali destinati a rimanere privati” su internet tali foto e video, “attraverso il proprio account e senza il permesso” della ex fidanzata.

La vittima, una ragazza di 23 anni costituitasi parte civile tramite l’avvocato Simone Nicotra, ha vissuto un breve momento di tregua, via telefono o social, solo quando il 24enne era detenuto e nel periodo in cui si trovava in comunità, non avendo la possibilità di utilizzare cellulare e computer.

Appena libero, nell’aprile del 2020, però, avrebbe ripreso “a tempestarla di messaggi via Instagram, anche mediante profili falsi, minacciandola ripetutamente al fine di farle ritirare la denuncia nei suoi confronti, incolpandola del fatto che lui era finito in galera” per le sue false accuse.

Per la Procura di Perugia, infine, ci sarebbe sempre l’imputato dietro l’invio al nuovo fidanzato della giovane di un collage di conversazioni che il 24enne aveva avuto con la ragazza. Un taglia e cuci di frasi che avevano fatto credere al nuovo fidanzato di essere stato tradito, tanto che interrompeva subito la relazione affettiva.