Maltempo, bomba d'acqua: Spoleto, Gubbio, Perugia e Valnerina le zone più colpite

Il maltempo, soprattutto dopo la bomba d'acqua del primo pomeriggio di oggi, sta creando molti disagi ai cittadini per via di allegamenti, frane e molti alberi caduti o pericolanti. I Vigili del Fuoco per rispondere alle numerose chiamate ha potenziato il personale ai centralini e rese operative anche le squadre addette a contrastare gli incendi boschivi. La zona maggiormente colpita è l'area di Spoleto e la Valnerina.

Secondo gli esperti di Umbria Meteo in alcune aree del perugino come anche dell'eugubino meridionale e nel gualdese sono caduti fino a 50/60 mm di pioggia. Grandinata registrata a Perugia intorno all'ora di pranzo. A Spoleto un vigile del fuoco mentre stava mettendo in sicurezza l'ennesimo albero pericolante è stato punto da più calabroni. Si trova per accertamenti in ospedale.