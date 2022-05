Spintona e fa cadere la sorella: sotto processo per averle rotto una vertebra

Fratello e sorella discutono per la sistemazione dell’anziana madre. La discussione degenera in lite e un uomo di 57 anni, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma, è finito sotto processo per aver spintonato la sorella, provocandole delle lesioni gravi.

Secondo la Procura di Perugia, l’uomo “nel corso di un diverbio familiare con la sorella”, scaturito per delle divergenze sulla “gestione e collocazione abitativa della loro anziana madre, improvvisamente la spintonava, facendo cadere rovinosamente a terra”.

La donna perdeva “momentaneamente i sensi” e riportava una frattura vertebrale “da cui derivava la necessità di ricovero urgente e di intervento chirurgico di vertebroplastica” e una malattia che superava i 50 giorni di prognosi “con esiti da valutare in quanto non stabilizzati”.

Contestate anche le aggravanti “per aver commesso il fatto per futili motivi e in danno di un prossimo congiunto”.

L’episodio è avvenuto il 9 dicembre del 2019 in provincia di Perugia. In tribunale l’imputato ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato a un teste oculare che può far luce su alcuni aspetti che non sono emersi in fase di indagine. Il giudice ha rinviato al 27 aprile del 2023.