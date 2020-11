Centro storico, una nuova area per far giocare i cani: accordo Comune e Associazioni

Anche il centro storico di Perugia avrà un’area dedicata allo sgambamento dei cani. La giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed al verde Otello Numerini, ha approvato il progetto esecutivo che prevede la realizzazione dell’area per cani all’interno del parco della Cupa. Il nuovo spazio nasce in collaborazione con le due associazioni, Rione di Porta Eburnea e Priori.

L’opera prevede la posa in opera di una recinzione di rete e di paletti che racchiudono un’area di circa 1000 mq. il cui accesso è permesso da un cancello a monte ed uno a valle. La recinzione verrà mimetizzata mediante la messa a dimora di rampicanti sempreverdi discontinui per evitare la creazione di un continuum ad impatto visivo negativo. L’area sarà attrezzata con due panchine, con una fontanella ed un cestino per il conferimento delle deiezioni; la fruizione sarà libera senza prevedere per i conduttori articolari limitazioni fatta eccezione per la raccolta delle deiezioni animali.

Per la realizzazione dell’intervento si prevede una spesa di circa 6mila euro che non sarà carico dell’Amministrazione Comunale in quanto i materiali verranno forniti dalle Associazioni “Priori” e “Rione Porta Eburnea” e la loro messa in opera avverrà nell’ambito delle attività in Convenzione con AFoR.

“Con questa utile iniziativa – sottolinea l’assessore Otello Numerini – finalmente saremo in grado di dotare anche la nostra acropoli di un’area per lo sgambamento per cani, in aggiunta alle 12 già esistenti nelle zone della città compatta e periferiche. Peraltro il progetto consentirà, altresì, di recuperare alla fruizione pubblica una parte del parco della Cupa da tempo in stato di degrado, utilizzata finora in modo improprio. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare sia l’associazione Rione Porta Eburnea sia l’associazione Priori per il decisivo contributo apportato a questo progetto, a conferma del protagonismo che entrambe da tempo esercitano nel centro storico con l’obiettivo di contribuire a rendere vitale e vivibile l’acropoli"