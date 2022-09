Spaccia davanti ai carabinieri a Fontivegge, denunciato 29enne: sequestrate sette dosi di hashish

Lo hanno visto consegnare qualcosa a una ragazza sotto ai loro occhi. I carabinieri lo conoscevano già per motivi di droga. Per questo, insospettiti mentre erano impegnati nel monitoraggio della zona di Fontivegge, lo hanno fermato per un controllo e con lui la giovane a cui aveva passato qualcosa che è risultato poi essere hashish. Sette involucri ne hanno trovati nello zaino che il sospettato, un tunisino di 29 anni, aveva sulle spalle, e che i carabinieri hanno sequestrato insieme a una banconota che ritengono essere il pagamento della dose.

Sempre nello zaino, anche diverse confezioni di profumo da donna senza scontrino, di cui il 29enne non ha saputo dare spiegazioni. Per questo è stato denunciato anche per ricettazione. La presunta cliente è stata segnalata come assuntrice.