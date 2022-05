Spaccia al terminal bus di piazza Partigiani: in tasca aveva 49 dosi di eroina, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno assistito in diretta ad un episodio di spaccio in piazza Partigiani e hanno arrestato un cittadino straniero.

I militari avevano ricevuto diverse segnalazioni di movimenti sospetti al terminal bus perugino, così hanno effettuaot un servizio di appostamento e hanno notato un ragazzo straniero, il quale, senza salire mai su nessun autobus, faceva avanti e indietro tra le pensiline del capolinea, venendo avvicinato per pochi istanti da alcuni giovani con i quali, dopo essersi intrattenuto in posizione appartata, si salutava per continuare a gironzolare nel piazzale.

I Carabinieri hanno fermato due giovani italiani, che poco prima avevano visto avvicinare lo straniero. I due, trovati con una modica quantità di sostanza stupefacente, per il cui possesso sono stati, in seguito, segnalati alla locale Prefettura quali assuntori, hanno riferito ai militari di averla acquistata dall'uomo alla fermata del bus.

Il giovane straniero è stato fermato e trovato in possesso di 49 dosi di “eroina” di circa 1 grammo l’uno e 395 euro in contanti in banconote di vario taglio, provento dello spaccio, nonché di un coltello a serramanico, per il cui possesso ingiustificato è stato anche denunciato.

L’arresto è stato convalidato dal giudice e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della Stazione Carabinieri.