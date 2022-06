Perugia, spaccata nella notte all'Edicola 518: rubati i libri di Kavafis, Frost e Nietzsche

Spaccata nella notte ai danni dell’Edicola 518 di fronte alla chiesa di Sant’Ercolano al Borgo Bello.

Un gesto che desta preoccupazione dopo gli atti di vandalismo sulle auto parcheggiate, i bivacchi nei giardinetti Moretti-Caselli e altre segnalazioni di disturbo della quiete, spaccio in via Guerriera e alla fontana del Tritone.

Su Facebook i titolari dell’Edicola 518 hanno postato le foto e un messaggio:

“TU SÌ CHE SEI UN LADRO RAFFINATO…

Ti sei portato via la collezione completa delle poesie di Kavafis, l’opera omnia di Robert Frost e i Ditirambi di Dioniso di Nietzsche. Non ti sei fatto mancare Averno di Louise Glük e neppure il capolavoro in prosa Sonecka di Marina Cvetaeva. Ma qualcosa non torna…

Caz... hai lasciato lì sepolto in mezzo al vetro un pregiatissimo trittico Adelphi di Derek Walcott, con Le egrette bianche, La prima luce e il levriero di Tiepolo.

Sarà mica che non sei un fine letterato ma solo un autentico pezzo dimmer...?

Alla terza spaccata in due anni è difficile trovare ancora la forza dell’ironia ma vale la pena provarci, che dobbiamo fare…

È evidente che qualcuno ce l’ha con noi, ma dobbiamo trovare le forze per ricordargli che non rappresenta questa città nella sua maggioranza e neanche in qualche sua minoranza.

Questa ennesima scocciatura in un momento già di per sé delicato non ci voleva, ma così è e tanto fa…

Al solito non chiediamo nessun tipo di beneficenza. Chi vorrà potrà approfittarne per fare un ordine sul nostro sito giovandosi del codice sconto WELCOMETOPARADISEPARADISE appena attivato. Lo stesso che attivammo alle precedenti spaccate.

Per aiutarci a ripagare il vetro, i libri e per ricordare a questi manigoldi che non c’è nulla di più ridicolo che sfondare porte da sempre aperte.

VENITE CON NOI, ORA PIÙ CHE MAI!”.