Via dei Priori, furto con spaccata al Loftcafè, parla il proprietario: "Perugia rischia di diventare preda della criminalità"

Furto con spaccata al Loftcafè in via dei Priori. Mi si spezza il cuore per la città. Parla il fondatore e contitolare. Che peraltro è un nostro amico: Giuseppe Maccarrone, per il quale l’Inviato Cittadino curò e prefazionò il bel libro “Sotto attacco delle ’Ndrine”, edito da Morlacchi. Una storia che sembra un romanzo ma è la puntuale narrazione della sua vita. Un libro in cui Giuseppe ha raccontato attentati (bombe e spari) e ingiustizie subìte dalla malavita organizzata contro il suo autosalone in Calabria. Quando ebbe grande notorietà, con interviste di ogni genere, per essersi opposto alla criminalità che lo ricattava.

Allora, Giuseppe, una cosa tutta perugina, questa di oggi: niente mafia, camorra o ndragheta?

“Ma certo. Quello che mi addolora – oltre al danno economico – è constatare come questa città rischi di diventare preda della criminalità con la quale ho dovuto confrontarmi e resistere, senza mai cedere allo sconforto. Uscendone con danni enormi, ma senza fughe e senza mai perdere il rispetto verso me stesso e la mia terra”.

A quanto ammonta il danno?

“Oltre alla porta, andata in frantumi, la cassa e il suo contenuto di soli 300 euro”.

Cosa ci dici in proposito?

“Stavo dalla Municipale, quando si è presentata una signora gentile. Ha riferito di essere andata a spasso col cane al parco della Cupa e di aver visto a terra una cassa che aveva pure fotografato”.

Si trattava della tua?

“Esattamente. Ormai ridotta in pezzi, per aprirla”.

In questo periodo siete aperti?

“Solo due-tre ore di pomeriggio. Lavoro non ce n’è, ma apriamo per pulire, tenere in ordine attrezzature costose”.

Il tuo Caffè-Osteria lavorava, prima della pandemia, vero? Del tuo locale abbiamo parlato sulle nostre colonne [Il bistrot in via dei Priori: "Sono innamorato di questo locale e non lo lascerei per niente al mondo" (perugiatoday.it)

“Non ci possiamo lamentare, anche se i risultati economici li segue mio figlio Angelo che è amministratore della società. Ora però è tutto fermo da un anno”.

Quale il messaggio che ti senti di rivolgere alla città che ami e in cui sei da tre decenni, scegliendola come seconda patria, dopo Vibo?

“Amo Perugia. L’ho scelta per gli studi dei miei figli. Vorrei vederla pulita e sgombra dalla criminalità, anche piccola, che però inquina il clima sociale e le relazioni”.