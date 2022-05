Sms annuncia una bolletta da capogiro: "Entro 5 giorni deve pagare 9.999 euro", ma è una truffa

Una bolletta della luce elettrica da capogiro per un importo sul quale non può aver influito alcuna guerra in corso o limitazione del flusso di gas e petrolio.

Diversi clienti di Enel Energia hanno ricevuto o stanno ricevendo un sms con questo testo: “Gentile cliente, ti ricordiamo di procedere al pagamento delle fatture relative alle tue forniture con Enel Energia, per un totale di 9.999,99 euro. In assenza di pagamento entro 5 giorni, valuteremo le azioni necessarie per la tutela del nostro credito. Se hai già provveduto al pagamento ti preghiamo di non considerare questa comunicazione. Scopri come pagare su https://bit.ly/MetodiPagamentoEnel oppure contatta il numero verde 800.900.860”.

Ad una prima analisi sembrerebbe tutto corretto. Il numero verde corrisponde a quello dell’azienda di fornitura elettrica e anche il link rimanda alla pagina di Enel. Tranne che per la “s” che manca in “http”. Senza quella consonante, infatti, non si va nel sito originale, ma in un sito “civetta” dove rubare i dati personali degli utenti per poi utilizzarli per truffe e raggiri vari.

“Qualcosa bisogna fare, non se ne può più di telefonate e messaggi. L’altro ieri un addetto di un call center mi ha insultato pesantemente” racconta un lettore che ci ha segnalato la vicenda. Chi scrive nei giorni scorsi ha ricevuto delle minacce se non sottoscriveva un contratto con un nuovo gestore telefonico.

“Il Gruppo Enel si impegna quotidianamente a mettere in pratica azioni tese a contrastare fenomeni di phishing, truffe e comunicazioni ingannevoli che replicano nei contenuti e nell’aspetto quelle regolarmente inviate ai nostri clienti. Anche se generalmente le comunicazioni contengono evidenti errori di forma e/o di testo, invitiamo i nostri clienti a prestare la massima attenzione e a visitare la sezione come proteggersi per disposizioni e consigli utili a tutelarsi” si legge nel sito della società.

In caso di eventuali comunicazioni sospette, presta sempre attenzione:

- alle eventuali comunicazioni inattese o non riferite a tue precedenti richieste

- all’indirizzo email del mittente e dei link presenti: gli indirizzi email di Enel Energia terminano con @enel.it (dominio) e gli eventuali link o collegamenti (URL) contengono “enel.it”

- alle eventuali richieste di codici personali o dati riservati (password, codici di accesso, ecc.) poiché Enel Energia non richiede mai tali codici

- a errori di visualizzazione, impaginazione, battitura o termini tradotti in italiano in maniera errata e/o approssimativa.