Ritorno a scuola, il piano Liomatic per le aree break: sanificazione, pannelli, gel... e nel distributore mascherine

"A scuola è importante che i nostri ragazzi possano ricaricare le energie durante la pausa". In vista della riapertura della scuola, ai tempi del Covid, l'azienda perugina Liomatic lancia "Operazione Break Sicuro” per offrire agli alunni distributori di bevande e snack sicuri. Prevista una sanificazione costante e personale specializzato provvisto di DPI. Previsti nell'area break pannelli plexiglass, adesivi distanziatori, colonnine dispenser automatico per il gel igienizzante mani, pellicole e bicchieri antibatterici, cestini porta rifiuti a pedale. Liomatic metterà a disposizione dello studente la possibilità di acquistare dispositivi di protezione individuale e collettiva direttamente dal distributore.

“È una fase delicata per il nostro Paese. – ha dichiarato l’A.D. & Brand Ambassador di Liomatic, Ilaria Caporali - È fondamentale che ai nostri figli sia garantita una nuova normalità che non si traduca in divieto di tutto. I ragazzi devono avere la possibilità di poter fare ciò che facevano prima ma con delle regole in più da rispettare. Ecco da dove nasce la nostra Operazione Break Sicuro. Prendersi una pausa al distributore con le misure che adottiamo noi e con le regole che rispetteranno gli studenti, sarà rilassante e sicuro.”