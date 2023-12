LA CITTA' DELLA CULTURA | Il sistema bibliotecario cittadino è vivo e in crescita: tutti i numeri. Tutti pazzi per gli Arconi

"La sede degli Arconi è divenuta il simbolo del sistema bibliotecario cittadino e perché in questi giorni si festeggia l’anniversario della sua apertura con numeri di rilievo": con queste parole l'assessore alla cultura Leonardo Varasano ha aperto la conferenza stampa ull’attività svolta dalle biblioteche comunali nel quinquennio 2019/2023 e per illustrare il calendario delle iniziative per il 2024. Gli Arconi ormai un simbolo della città che ha sfidato e vinto le critiche dei soliti signor no del centro storico. Il sistema bibliotecario cittadino è per una città delle dimensioni di Perugia (circa 170mila abitanti) quasi sproporzionato con ben 9 strutture presenti: Augusta, Arconi, Biblionet, Penna, Urbani, San Matteo degli Armeni, Nuvole, Ripa ed Americanistica. Oltre 300mila sono invece gli utenti complessivi dal 2019 ad oggi di tutte le biblioteche. Per quanto riguarda gli Arconi, gli ultimi arrivati in città: il 2023 si chiude con la bellezza di 80mila visitatori nel loro primo anno di apertura con punte di 9mila in un solo mese. Ciò fa comprendere il boom degli Arconi divenuti ormai un luogo di approdo ed accoglienza per tutte le età.

Le ragioni per cui Perugia sceglie di puntare sulle biblioteche sono molteplici: "da un lato – ha detto l'assessore Varasano – per fornire servizi diffusi ad una popolazione residente in un territorio molto vasto, dall’altro per fornire un approdo sicuro alla gente in un periodo di crescente povertà educativa". I dati sulle biblioteche proseguono con 3200 eventi organizzati, dal tenore vario (mostre, laboratorio, presentazioni, ecc.) così come crescono gli investimenti sul patrimonio librario con ingenti finanziamenti ministeriali conseguenza di progetti comunali sostanziosi, con i proventi della campagna art bonus e tanto altro.

Per il 2024, sempre nell'abito delle biblioteche, il primo progetto che si punta a realizzare è quello finalizzato alla creazione di

un sito internet dedicato alle biblioteche. Il resto del piano prevede: dare seconda vita ai libri di narrativa scartati (distribuzione negli ospedali, nei parchi, presso le fermate Minimetrò, creazione di mercatini con vendite destinate alla beneficenza, ecc.) utilizzo dei facilitatori digitali, l’educazione digitale, la biblioteca itinerante nei parchi. Chiudendo la conferenza il sindaco Andrea Romizi ha parlato di resoconto dell’attività che rappresenta un dovere morale per dare conto ai cittadini di quanto si è fatto in questi anni di consiliatura. "Anche sulla valorizzazione - ha concluso il sindaco Romizi - delle biblioteche i numeri sono importanti visto che gli investimenti hanno superato di gran lunga i 6 milioni di euro se si aggiungono, a quelli citati da Zepparelli, i lavori effettuati Le sedi bibliotecarie sono al centro dei piani di rigenerazione urbana che l’Amministrazione ha avviato e che avvierà nel prossimo futuro: ecco gli esempi di Biblionet a Ponte San Giovanni (nel progetto Pinqua), delle Nuvole a Fontivegge, della Sandro Penna a San Sisto".

I DATI DEL 2019/2023

Le biblioteche comunali chiudono il quinquennio 2019-2023 toccando i 300mila visitatori con oltre 11mila nuovi tesserati, 181mila prestiti, 844 visite scolastiche per un totale di oltre 16mila partecipanti ed oltre 3mila eventi organizzati con 30mila partecipanti. In forte crescita le presenze in ogni struttura: Villa Urbani (chiusa nel 2023) nel 2022 ha fatto registrare oltre 18mila visitatori contro i circa 9mila del 2021; Sandro Penna si attesta nel 2023 sui 30mila visitatori (21mila nel 2022), San Matteo degli Armeni passa dai 7600 del 2022 ai 9.800 del 2023; Biblionet supera i 37mila (erano 24mila nel 2022); infine l’Augusta (chiusa nel 2023), nel 2022 aveva raggiunto quota 6900 contro i 5mila dell’anno precedente.

Ottimo successo della biblioteca degli Arconi, che nelle statistiche, ovviamente, è presente per il solo anno 2023: 80mila frequentatori, 2.887 nuove tessere, 8.400 prestiti, 79 classi in visita per un totale di 2.200 studenti, 128 eventi per complessivi 2.500 partecipanti. Particolarmente apprezzata nel tempo l’organizzazione, da parte della biblioteca Augusta, di importanti mostre sia con materiale antico, come quella sulla Luna in occasione dei 50 anni dall’allunaggio, su Francesco Maturanzio, Perugia al tempo di Braccio Fortebraccio e Dante, che con materiale moderno, come quelle sulla caduta del Muro di Berlino, Pasolini, la raccolta delle figurine Panini. Delle mostre su Maturanzio e Dante sono stati pubblicati i cataloghi, molto apprezzati. La biblioteca Augusta ha fornito anche un servizio riproduzione che ha evaso circa 1.000 richieste; in questo modo il patrimonio digitalizzato si è arricchito di 117 unità complete.

Grazie alla campagna Art Bonus alcune opere preziose della biblioteca Augusta sono tornati a splendere: il restauro degli affreschi di Felice Giani è stato finanziato con 6mila euro, quello di alcuni manoscritti con circa 4mila euro. Molteplici le donazioni di fondi librari ricevute; tra le altre: Squarti Perla, Schott, Grohmann, Serra. Numerosissime anche le donazioni di piccole raccolte private che testimoniano il senso appartenenza e il riconoscimento delle biblioteche di pubblica lettura come luogo della conservazione e della memoria

Collaborazioni e progetti sono stati sviluppati con: Università di Perugia, Centro di neuropsichiatria infantile, Azienda ospedaliera di Perugia Centro di salute Perugia sud- ovest, Gruppo La Rete CAD di Boneggio per il recupero di ragazzi che escono da dipendenze, Centro Danza progetti, Università di Perugia, Cespes - Centro di ricerca sperimentale per la promozione della salute e l’educazione sanitaria, Arpa, Amnesty international, Fondazione Capitini, Associazione Vivi il borgo, Scuola di ecologia, Kaos – centro di assistenza diurno, Unione ciechi. Rinnovo di partenariati in corso con Deputazione di Storia patria per Umbria, Associazione P. Federici-Biblioteca di Ripa, Biblioteca delle Nuvole, Centro studi amerindiani.