Si rifiutano di indossare la mascherina, due donne multate per aver violato le norme covid

Erano andate all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per ritirare alcuni referti medici quando, una volta fatto accesso alla struttura, erano state invitate dal personale addetto alla portineria ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come previsto dalla normativa anti Covid-19 tutt’ora in vigore. Le due donne, però, si erano categoricamente rifiutate di assecondare le richieste dei dipendenti che avevano offerto loro delle mascherine per poter accedere alla struttura.



A quel punto, il personale addetto alla portineria ha richiesto aiuto agli operatori del posto di polizia.





Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno identificato le due donne, 60 e 67 anni, che, nonostante gli inviti ad attenersi alle normative vigenti, hanno continuato a rimanere ferme sulle loro convinzioni: la mascherina non l'avrebbero messa.Per questo motivo, gli agenti le hanno multate.