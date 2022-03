In attesa al pronto soccorso si perde nell'ospedale di Perugia, scatta la ricerca

A un certo punto, intorno alle 6 di mattina, si erano perse le sue tracce. Era al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia in attesa di essere visitata dopo un incidente stradale. Era stata accompagnata per i controlli necessari, ma all'alba il padre allarmato perché non aveva più sue notizie, ha chiamato la polizia. Immediate le ricerche della ragazza nell'area intorno all'ospedale, finché una telefonata non ha risolto il mistero.

La giovane, ha raccontato, si era allontanata un attimo e poi si era smarrita tra i vari padiglioni, forse ancora stordita dopo l'incidente. Poi il felice epilogo.