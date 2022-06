Si aggira per Fontivegge con diversi alias e un ordine di espulsione: denunciato

Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria - Marche della Polizia di Stato ha rintracciato a Fontivegge un cittadino tunisino di 43 anni con numerosi precedenti penali e di polizia.

Oltre alle false dichiarazioni sulle proprie generalità, che si erano tradotti in numerosi “alias”, a suo carico è emerso un precedente arresto per omicidio doloso. Dalle verifiche è stato appurato che, anche il nome riferito in occasione del controllo, non fosse veritiero.

Irregolare sul territorio, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione e dell’ordine del Questore di lasciare l’Italia al quale non aveva mai ottemperato.

Gli agenti, a quel punto, hanno denunciato il 43enne per il reato di false attestazioni rese a pubblico ufficiale e per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, nei suoi confronti sono in atto le procedure finalizzate al rimpatrio.