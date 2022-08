Perugia, sgomberato bivacco abusivo in via del Fosso: due fogli di via e una espulsione

Sgomberato un bivacco abusivo in via del Fosso, dove tre persone avevano occupato un container in un'area di cantiere a ridosso della stazione ferroviaria. L'intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato di Perugia e dalla Polizia locale del Comune di Perugia dopo che era stata segnalata la presenza di persone sospette.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno constatato fin da subito lo stato di degrado e sporcizia dell’area. Dopo aver fatto un sopralluogo della zona, gli agenti hanno aperto uno dei container presenti trovando all’interno tre persone. Identificati sono risultati essere un cittadino marocchino, classe 1982, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale; un altro cittadino marocchino classe 1987, con precedenti per reati contro il patrimonio; un cittadino italiano classe 1991, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

I tre uomini non sono riusciti a fornire delle giustificazioni plausibili. Per questo motivo, gli operatori, dopo aver fatto liberare il container dai loro effetti personali, hanno denunciato il 40enne per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, emesso lo scorso 8 febbraio. Nei suoi confronti sono state inoltre avviate le procedure per rendere definitiva la sua espulsione dallo Stato.

Nei confronti degli altri due uomini, invece, sono stati emessi due fogli di via obbligatori con divieto di fare ritorno nel Comune di Perugia.

I poliziotti hanno aperto anche il secondo container trovando all’interno una situazione di degrado e di igiene precaria.

Contattato il titolare dell’impresa, ha riferito che i lavori non potevano proseguire, impegnandosi però a ripulire l’area e a rimuovere i due container per impedire il ripetersi di situazioni analoghe che possano mettere in pericolo la sanità, l’ordine e la sicurezza pubblica.