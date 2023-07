Perugia, sfruttano una bambina per chiedere l'elemosina

La polizia locale di Perugia ha denunciato due cittadini rumeni che sfruttavano una bambina per chiedere l'elemosina in centro storico. Per uno di loro, spiega il Comune di Perugia con una nota, "sottoposto a foto-segnalamento in quanto sprovvisto di regolare documento d’identità, è stata proposta la misura preventiva del foglio di via dal territorio comunale, con divieto di ritornarvi, stante i precedenti per reati contro le persone e il patrimonio".

Gli agenti li hanno sorpresi durante un pattugliamento del centro storico durante Umbria Jazz. "Una busta contenente palloncini colorati, una scatola con scritto “una offerta” in cartone e una bambina con abito da regina egiziana: questi “gli strumenti” utilizzati per il loro accattonaggio", sottolinea il Comune di Perugia.