Perugia e futuro, sei aziende innovative sostenute dalla Regione: ecco il loro business. Romizi:"Imprese ad alto contenuto tecnologico"

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’Assessore Regionale Michele Fioroni e il successo del progetto SMARTup”: ha dichiarato il Sindaco Andrea Romizi. Sono state 22 le smart up che si sono candidate al bando SMARTup e che la Regione ha voluto sostenere in questo momento difficile per dare un futuro a nuovi imprenditori provenienti da tutta l’Umbria. Sono sei sono le star up perugine che risultano vincitrici del bando (GEMATEG ITALIA S.R.L., 10 H9 S.R.L., ATRP 2 - ALLERGIC TESTS RESEARCH AND PRODUCTION S.R.L., BEAMIDE SRL, NEXTEGY SRL Perugia e TOCLINICS SRLS Perugia) e che verranno sostenute con un vero e proprio programma di accompagnamento per tutta la durata del progetto.

“Le startup innovative sono imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresentano per l’Umbria e per Perugia, uno dei punti chiave della politica economica e industriale” prosegue il Sindaco Romizi, “la sostenibilità così come l’innovazione devono essere i nostri obiettivi, presenti e futuri, per una rivoluzione digitale, in grado di offrire opportunità e modelli di business a chi deciderà di investire nei nostri territori. Alle nostre sei giovani aziende perugine voglio esprimere tutta la mia gratitudine per aver lanciato nuove sfide a supporto dell’innovazione, cosi come alle aziende del Comune di Foligno, Terni, Corciano, Trevi, Città di Castello, Orvieto, Deruta, Todi e Stroncone”.

ECCO LE SEI START UP PERUGINE

GEMATEG ITALIA S.R.L. Perugia DaTEG - Sistema di raffreddamento attivo per server di datacenter, basato su tecnologia termoelettrica brevettata, abbinato a SW adattivo/predittivo per saving energetico e sostenibilità. La soluzione riduce l’emissione di calore e i consumi energetici di microprocessori (sia CPU che GPU).

10) 10 H9 S.R.L. Perugia FidoLavoro Piattaforma digitale dedicata alle imprese, finalizzata alla completa gestione della forza lavoro, come estensione funzionale e applicativa di una soluzione esistente dedicata alla erogazione di servizi legali e commercialistici, perseguendo l'obiettivo dicompletare il processo di digitalizzazione dei servizi alle imprese, ovvero la fornitura a clienti business di servizi online in materia lavoristica, legale, fiscale e amministrativa.

ATRP 2 - ALLERGIC TESTS RESEARCH AND PRODUCTION S.R.L.- Perugia DIALLERTEC Il progetto prevede la realizzazione e commercializzazione di un test diagnostico immunocromatografico (Lateral Flow) con componenti allergeniche ricombinanti, ovvero un test molecolare in vitro, facile e rapido da eseguire, sensibile, specifico e

riproducibile, ad un costo contenuto

BEAMIDE SRL Perugia MRADSIM-SIMULATORE DI INTERAZIONI FRA MATERIA E RADIAZIONI Software MRADSIM con interfaccia grafica user-friendly che permetta di simulare gli effetti di radiazioni su dispostivi elettronici ed elettromeccanici anche ad un utente non esperto di programmazione. Spin-off INFN.

NEXTEGY SRL Perugia - SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CYBERSECURITY INTELLIGENCE - Sistema di SOC (Security Operations Center) Intelligence per la collection, detection e remediation di incident di sicurezza informatica. Una piattaforma digitale modulare ed integrabile con sistemi commerciali di terze parti, capace di collezionare dati da fonti eterogenee e analizzare gli stessi, fornendo al team di Cyber response una visualizzazione chiara ed immediata di eventuali criticità in corso, con la possibilità di applicare strategie di remediation automatiche in base al verificarsi di condizioni specifiche.

TOCLINICS SRLS Perugia - OpenRepository di modelli unici e OpenPlatform di dati e reporting per la sperimentazione preclinica. Servizio one stop shop per una ‘preclinica di precisione’, attraverso: 1. OpenRepository, una collezione di modelli di malattia unici, che si adatta alla incessante evoluzione del drug discovery e della medicina personalizzata; 2. OpenPlatform, una piattaforma interattiva di data sharing , con un software esclusivo di elaborazione dati e reporting, connesso ‘on demand’ con il cliente, per una sperimentazione a gestione condivisa