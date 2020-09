Chiesa Perugia, sei futuri sacerdoti (ecco chi sono) ma "è sempre più forte la crisi delle vocazioni"

Sei nuovi diaconi che presto diventeranno sacerdoti, ma la crisi di vocazione non s'arresta. L'annuncio e l'analisi della don Francesco Verzini, rettore del Seminario Arcivescovile di Perugia nonché vicerettore del Pontificio Seminario Regionale Umbro “Pio XI” di Assisi. "In un tempo in cui la dimensione di fede nelle comunità cristiane si affievolisce di anno in anno ed in cui la Chiesa in tutta Europa, a differenza del continente africano o asiatico, vive da tempo una forte crisi vocazionale, l’ordinazione di sei giovani perugini è segno di speranza per la Chiesa diocesana e per tutta l’Umbria. In questo momento – commenta don Verzini – nel Seminario Regionale stiamo rivivendo la crisi degli anni ’80, dove gli alunni erano arrivati al numero minimo di 12 presenze. Certamente l’ordinazione di sei nuovi diaconi transeunti, e dunque futuri sacerdoti, è di testimonianza ai più giovani su come ancora sia possibile fare scelte di vita forti e durature nonostante la cultura del momento spesso suggerisca stili di vita provvisori e temporanei". In attesa di nuove vocazioni la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta ad accogliere i nuovi diaconi transeunti in vista della loro ordinazione sacerdotale.

Gli ordinandi. Saranno ordinati per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, nella basilica di San Domenico, sabato 12 settembre, alle ore 17, Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Emmanule John Olajide Boluwatife, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello.

Chi sono i futuri diaconi? Il più giovane ha 23 anni e il più anziano 39 anni. Abu Eideh Samy Cristiano (33 anni), della parrocchia di Santa Lucia e dottorato in Filosofia, dopo aver celebrato i sacramenti dell’iniziazione cristiana in età adulta ha continuato il suo cammino di fede nel Cammino Neocatecumenale. Vittorio Bigini (39 anni) della parrocchia di San Sito ed ex impiegato comunale, ha vissuto il suo percorso di fede nel Cammino Neocatecumenale. Daniele Malatacca (30 anni), originario di Lucera (Fg), ma di adozione perugina dagli anni degli studi in scienze infermieristiche, è legato alla Comunità Magnificat (Rinnovamento nello Spirito Santo). Emmanule John Olajide Boluwatife (23 anni), nato in Nigeria, ha frequentato il Seminario Minore nel Paese di origine ed ha poi raggiunto la sua famiglia in Italia proseguendo i suoi studi presso il Seminario Regionale. Simone Strappaghetti (26 anni), della parrocchia di Santa Lucia, dopo la maturità ha fatto ingresso nel Seminario Regionale. Michael Tiritiello (34 anni), della parrocchia di Prepo, ha lavorato come ingegnere a Padova prima del suo ingresso in Seminario.