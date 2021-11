Nomine & Poltone, cambio di guardia alla Scuola Lingue Estere dell'Esercito: "Orgogliosi di questo centro di eccellenza nazionale"

Passaggio di consegne alla Scuola Linguee Estere dell'Esercito a Perugia, alla presenza del Comandante della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale. Nel Complesso Monumentale di Santa Giuliana il Generale di Brigata Salvatore Carta ha passato il testimone al Generale di Brigata Emiliano Vigorita, dopo aver pronunciato la formula di riconoscimento e presentato una relazione del suo comando. Il Generale di Brigata Emiliano Vigorita proviene dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione con sede in Torino.

Un anno impegnativo quello trascorso dal Generale Carta alla guida dell’Istituto, fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, ma ricco di soddisfazioni che egli stesso ha voluto così ricordare: ”La Scuola ha saputo reagire. Non si è fermata e ha continuato a svolgere la sua missione, con modalità diversificate e adeguate alla situazione del momento, ma mantenendo inalterata la qualità della formazione linguistica. Di questo devo dare atto a tutto il personale militare e civile della SLEE.”

Il Generale di Corpo d’Armata Camporeale, nel ringraziare il Generale Carta per l’eccellente lavoro svolto e nell’augurare buon lavoro al Generale Vigorita per il delicato incarico assunto ha sottolineato come: “La SLEE costituisce non solo un centro di eccellenza per l’apprendimento delle lingue straniere, ma un autentico polo culturale nazionale” e ha aggiunto “tutto questo è possibile grazie alla naturale vocazione internazionale, multiculturale e inter-agenzia che caratterizza questo Istituto”.