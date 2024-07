Perugia, scoperto il covo dei ladri a due passi dal tribunale: 28enne in manette

La polizia di Perugia ha arrestato per reingresso irregolare nel territorio nazionale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione un 28enne, cittadino tunisino, gravato da precedenti di polizia, e denunciato un altro 28enne, cittadino tunisino, per ricettazione.

I due sono stati catturati in via XIV Settembre, in uno stabile abbandonato. Quando i poliziotti sono arrivati i due hanno tentato di scappare e il 28enne arrestato si è scagliato contro uno degli agenti, ferendolo.

I due sono stati bloccati con non poca fatica. Nello stabile abbandonato gli agenti hanno trovato gioielli e oggetti di valore provento di furto. Anche lo scooter è risultato rubato. E poi il 28enne arrestato, accompagnato alla frontiera nel luglio del 2023, ha fatto reingresso illegalmente nel territorio dello Stato.