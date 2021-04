Perugia, esce di casa e scompare: ritrovato con l'elicottero

E' stato ritrovato l'uomo scomparso nel pomeriggio di sabato 10 aprile. L'elicottero dei vigili del fuoco lo ha individuato. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando non ha fatto ritorno dopo l'uscita per cercare asparagi. Il 75enne non rispondeva alle telefonate dei familiari. Le ricerche si sono concentrate nella zona del Monte Tezio.

L'anziano è stato individuato dai vigili del fuoco e portato al sicuro.