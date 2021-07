Persona scomparse, riprese le ricerche di Alfio Farabbi: trovata la Smart nera, droni in azione

La Smart nera di Alfio Farabbi è stata individuata e segnalata ai Carabinieri. L'area, come riferitoci dalla famiglia, è quello del piccolo comune di Bolognola, poche anime, nel parco dei Monti Sibillini, non molto lontano dal Lago di Fiastra in provincia di Macerata. Ma di Alfio non c'è traccia. Il 56enne perugino ha raggiunto questa località già martedì; la sera i familiari hanno sporto regolare denuncia alla stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni. Non ha il cellulare che ha lasciato nella sua abitazione di Villa Pitignano. Farabbi è un grande amante ed esperto dei percorsi di montagna, in particolare dell'area del parco dei Sibillini. Vigili del Fuoco, volontari e Carabinieri stanno passando al setaccio la montagna dell'area di Bolognola.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e sono in corso questa mattina. Sono entrati in azione anche dei droni per arrivare dall'alto anche nelle zone più impervie. Ispezionato, nella giornata di ieri, anche lo speccio del Lago di Fiastra. Alle 9 di questa mattina purtroppo di Alfio non c'è traccia. Rinnovato l'appello della famiglia: "Siamo molto preoccupati - hanno spiegato i familiari a Perugiatoday.it - e ci rivolgiamo a tutti i cittadini per avere eventuali informazioni. Chiunque abbia delle notizie o incontri Alfio o noti la sua auto si rivolga direttamente ai Carabinieri".