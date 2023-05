Perugia, schianto tra due auto: una si ribalta, soccorsi in azione

Schianto tra due auto, una si ribalta: soccorsi in azione. Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì 5 maggio a Ripa. Due auto - per cause ancora in fase di accertamento - si sono scontrate e una si è ribaltata. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Perugia. La persona al volante dell'auto ribaltata è stata estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale.