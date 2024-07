È ricoverato in terapia intensiva il 20enne rimasto coinvolto in un incidente stradale tra auto e scooter a Castel del Piano nella notte tra sabato e domenica. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia il giovane è stato trasferito in Terapia Intensiva. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale.