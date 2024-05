Il Fentanyl (la droga 100 volte più potente della morfina) trovato a Perugia: scatta il Piano nazionale per arginarne la diffusione

La presenza di Fentanyl a Fontivegge, il cuore del mercato dello spaccio a Perugia, dopo il riscontro incrociato tra il laboratorio di analisi dell'Università degli Studi e l'Istituto Superiore di Sanità, ha fatto scattare, come protocollo, il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio dell’oppioide. Perugia è la 34esima città in Italia dove il farmaco - utilizzato per lenire il male di alcuni tumori aggressivi - viene manipolato o utilizzato in maniera illegale per essere venduto sul mercato della droga.

L'allarme in Umbria è stato acceso dopo gli esami svolti dalla Prof.ssa Cristiana Gambelunghe, responsabile del Laboratorio di Tossicologia della Sezione di Medicina Legale, Scienze Forensi e Medicina Specialistica dello Sport, coordinatore il Prof. Massimo Lancia, una struttura appartenente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, diretto dal Prof. Vincenzo Nicola Talesa. L’attivazione del Piano nazionale di prevenzione consiste, fra l’altro, nell'invio dell'allerta a tutte le forze di Polizia e a tutte le amministrazioni competenti, al fine di rafforzare la rete di monitoraggio territoriale e aumentare l'attenzione in tutti i settori potenzialmente esposti. Il Fentanyl è cento volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina e costa molto meno: una pastiglia o un flacone costa 20 euro.

Il rischio overdose è altissimo e spesso neanche i farmaci salva-vita non possono nulla se trattati con altri stimolanti o oppiacei. Negli Stati Uniti è considerato come una epidemia che si diffonde giorno dopo giorno creando zombie che vivono in strada. In Europa la diffusione è parziale ma si teme un veloce aumento dei volumi per la facilità di produzione e per i costi talmente bassi che in caso di sequestro della partita le perdite sono minime.