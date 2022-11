Sanità dell'Umbria in lutto: addio a Ottavio Papa tra i fondatori dell'associazione per i tecnici sanitari

Sanità dell'Umbria in lutto per la morte di Ottavio Papa, uno dei padri fondatori della comunità professionale in Umbria. Papa è stato uno tra i primi presidenti del Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, che ha scritto pagine importanti della storia professionale della categoria. E proprio l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Tsrm Pstrp) di Perugia e Terni e la Commissione di albo dei Tsrm hanno espresso condoglianze e si sono stretti gli amici e parenti di Ottavio Papa.