Tre incendi nel pomeriggio a Perugia e provincia: il più grave a San Martino in Colle, fiamme hanno lambito le abitazioni

In questo rovente venerdì di giugno si registrano ben tre incendi che stanno provocando preoccupazione e danni in provincia di Perugia. L'incendio più vasto che, ancora al momento, non è stato domato sta divampando in zona San Martino in Colle. Le fiamme hanno lambito le case e si sta facendo di tutto per evitare il peggio, Sono impegnate ben quattro squadre dei Vigili del Fuoco: due della centrale, distaccamento Cavour, una di Todi e una direttamente da Arezzo.

Le dimensioni dell'incendio e la vicinanza ad alcuen abitazioni ha richiesto anche l'intervento di un canadair che getta acqua nei luoghi pià difficile da raggiungere via terra. Gli altri focolari, minori, si registramo a Perugia (nella zona di Parlesca dove è stata chiusa la E45 in direzione nord) e a Bavagna, in zona San Giacomo.