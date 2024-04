In auto con la cocaina, salta il posto di blocco e tenta di liberarsi delle dosi: arrestato

Con sette dosi di cocaina in auto. I carabinieri della stazione di Colombella hanno arrestato un 28enne di origini albanesi, nel corso di un servizio di controllo del territorio in zona Ramazzano. All’alt dei militari, riferisce il comando provinciale dell’Arma, l’indagato, che era in auto, avrebbe proseguito finché, dopo un breve inseguimento, l’autovettura si era fermata e il conducente è stato visto gettare qualcosa all’esterno. Qualcosa che, recuperato, si è rivelato per il posacenere dell’auto, con all’interno sette dosi di cocaina.

Nel corso dei successivi controlli nei confronti del 28enne, è stato trovato e sequestrato anche del denaro contante, ritenuto verosimilmente provento dell’attività illecita, e due telefoni cellulari.

Arrestato, è stato condannato per direttissima a un anno di reclusione e al pagamento di una multa di mille euro.