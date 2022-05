Perugia, ruba due bottiglie di liquore al supermercato e un marsupio in un'auto: condannato a 3 mesi

Tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver rubato due bottiglie di liquore al supermercato e un marsupio lasciato in un’automobile in sosta.

L’imputato, un 24enne marocchino, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, è accusato di essersi impossessato di “due bottiglie di sambuca Molinari, che occultava dentro i propri pantaloni dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio, senza riuscire nell’intento criminoso” perché scoperto dal personale di vigilanza del supermercato.

Scoperto, secondo la denuncia, avrebbe “abbandonato le bottiglie di fronte alle casse” dandosi alla fuga all’esterno dell’attività commerciale.

Arrivato nel parcheggio del centro commerciale, però, avrebbe forzato “la portiera destra” di un’autovettura in sosta, per impossessarsi “di un marsupio di colore nero con logo Juventus contenente vari effetti personali, le chiavi dell’abitazione del lavoro, vari documenti e la somma di 20 euro”.

L’episodio è avvenuto a Perugia il 9 settembre del 2018. La difesa aveva avanzato richiesta di messa alla prova, ma l’imputato è stato arrestato in un’altra regione e, quindi, la “map” è stata revocata. Da qui la richiesta di patteggiamento, accordato, a tre mesi di reclusione con pena sospesa.