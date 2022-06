LA CURIOSITA' Un cittadino ritrova portafogli e lo consegna alla Polizia: era del centrocampista del Grifo Kouan

Un cittadino ritrova un portafoglio per strada e lo consegna alla Polizia di Stato che avvia le ricerche per individuare il proprietario. Dagli approfondimenti condotti dai poliziotti della Questura di Perugia è emerso che quel portafoglio, la cui denuncia di smarrimento era stata presentata qualche giorno prima, fosse di un noto sportivo perugino: Kouan Oulai Christian, classe 1999, centrocampista del Grifo che da 5 anni vive e gioca a Perugia. Dopo aver formalizzato la restituzione del portafoglio e dei documenti, Kouan si è complimentato con gli agenti per il ritrovamento a tempo di record e poi ha passato diversi minuti a parlare di calcio e della prossima stagione con il personale della Questura. Il tutto suggellato con una foto ricordo.