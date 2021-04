Ritardi e silenzi, ma quando apre il punto vaccinale di Ponte San Giovanni? Cresce il malcontento. L'ipotetica data

Quando apre il punto vaccinale di Ponte San Giovanni? La domanda sta diventando pressante. Dai cittadini passando ai comitati fino agli stessi operatori sanitari del territorio. Ci troviamo ad aprile e i locali selezionati da gennaio con tanto di lavori di allestimento terminati - come confermato dall'amministrazione comunale - sono ancora chiusi. E tutto questo sta creando malumori come emerge anche dall'ultima presa di posizione del Presidente della Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni, Gianfranco Mincigrucci: “Crediamo sia legittimo chiedere all’Assessore alla Sanità regionale spiegazioni in merito e le tempistiche dell’avvio del servizio. Quando a gennaio ci è stata prospettata questa soluzione non abbiamo esitato nell’annullare tutte le attività che venivano svolte all’interno della struttura per metterla a disposizione dei cittadini e della loro salute. A distanza ormai di un mese dall’annunciata apertura, però, nutriamo qualche perplessità e attendiamo delle risposte”.

Per avere una risposa alla domanda quando apre il punto vaccinale di Ponte San Giovanni abbiamo chiesto in comune, in Regione e all'Asl competente. Una risposta ufficiale non c'è. Ma abbiamo ottenuto una sorta di mezza promessa. Da fonti istituzionali si parla che entro la fine della settimana sarà operativo per entrare in pieno regime dal 12 aprile prossimo. L'apertura è condizionata, da quanto si apprende in via ufficiosa, sia dalla disponibilità di vaccini che dal personale da impiegare. Vedremo.