Perugia, rischia di morire sul pavimento di casa: salvato grazie ai vicini

Cade in casa e non riesce a chiedere aiuto: salvato. È successo a Perugia. A lanciare l'allarme i vicini di casa. Insospettiti da un forte odore hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno trovato il 72enne, cittadino italiano, sofferente e adagiato sul pavimento.

L'uomo, spiega la polizia, ha raccontato di essere scivolato lunedì e di non essere più riuscito ad alzarsi. Visibilmente provato, ha poi raccontato di essere stato a digiuno e di non aver potuto chiamare i soccorsi in quanto il telefono si era scaricato.

A quel punto, dopo averlo tranquillizzato, gli agenti lo hanno affidato alle cure del personale del 118 che lo ha accompagnato presso l’ospedale Santa Maria Misericordia per gli accertamenti e le cure del caso.

I poliziotti hanno informato i familiari del 72enne che si sono attivati per prestare assistenza all’uomo.