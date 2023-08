Periferie, approvato il nuovo piano di riqualificazione del Cva di Sant'Egidio: il progetto e il risparmio energetico

La riqualificazione dei Cva si conferma uno degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale. L’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e ambiente Otello Numerini ha presentato il progetto esecutivo per la riqualificazione e l’efficientamento energetico del Cva di Sant’Egidio consistente in sostituzione tetto, rifacimento impianto termico, adeguamento impianto elettrico.

L’opera, per un importo complessivo di 350mila euro, è in parte finanziata nell’ambito del Pnrr per 210mila euro ed in parte con risorse comunali per 140mila euro. “Con l’approvazione di questo atto – spiega l’assessore Otello Numerini – mettiamo un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione dei nostri cva che ha preso il via dall’inizio della consiliatura, consentendoci di adeguare molteplici strutture ubicate nei vari quartieri e nelle frazioni del Comune di Perugia. Un segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione nella consapevolezza dell’importanza che i cva rivestono per i territori non soltanto dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sociale ed aggregativo".

E ancora: "Nel caso di specie accogliamo con particolare favore la riqualificazione del cva di Sant’Egidio, opera attesa dalla cittadinanza e dalla locale associazione Aps-Asd Sant’Egidio, che, con il suo protagonismo, da sempre svolge un ruolo di raccordo tra l’istituzione comunale ed i residenti contribuendo a rendere viva e vitale la frazione”.