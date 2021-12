LA FOTO NOTIZIA Perugia, l'invasione dei cinghiali continua: ora anche nei giardini condominiali...

L'invasione dei cinghiali nell'area urbana di Peugia si fa sempre più preoccupante. Prima la campagna, poi le aree verdi e ora anche i giardini condominiali con tanto di passeggiate notturne. L'ultima foto arriva dall'ex consigliere comunale Pd, Nicola Mariuccini, nell'area dei Rimbocchi. Du esemplari scorrazzano liberamente a pochi metri da auto e case. Non è la prima volta dato che molti residenti ormai temono soprattutto di notte di portare fuori i propri cani domestici che alla vista dei cinghiali potrebbero reagire innestando una zuffa molto pericolosa per i primi. Serve un piano contenimento di questa specie che negli ultimi due anni complice il Covid è decisamente aumentata di numero creando molti disagi: danni alle culture e numersi incidenti in strada anche su arterie cittadine.