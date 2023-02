Infanzia a Perugia, la riforma Tuteri approvata sugli asili nido comunali e convenzionati: più posti, liste d'attesa dimezzate

Per aiutare le famiglie e incentivare le nascite - ormai ai minimi termini - servono servizi capillari, con posti sufficienti e con orari flessibili. Per questo l'amministrazione comunale ha votato il via libera al testo riformista del vicesindaco Gianluca Tuteri, con delega alle politiche per l’infanzia, sulle nuove “Linee di indirizzo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia gestiti dal Comune di Perugia”. Primo aspetto positivo: la riapertura di settembre 2023 prevede un aumento dei posti nido offerti al territorio in convenzione con i nidi privati.

Con l’ampliamento dei posti nido fin dal prossimo settembre, il Comune, con sette anni di anticipo, punta a superare il nuovo target europeo, aggiornato lo scorso novembre 2022 con l’innalzamento della soglia al 45%, traguardo che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.

"L’obiettivo – ha spiegato Tuteri - risulta, peraltro, del tutto coerente con le azioni già sviluppate nel corso degli ultimi anni, che hanno consentito di aumentare l’offerta dei posti nido comunali da 657 bambini del settembre 2018 fino ai 730 ammessi a settembre 2022”. Con questo intervento “si punta anche a ridurre l’attuale lista di attesa, che è da considerarsi naturale conseguenza della forte opera di sensibilizzazione esercitata dal nostro assessorato nei confronti delle famiglie e all’elevata qualità dei servizi educativi cittadini”.

“L’Organizzazione mondiale della sanità – ricorda infine il vicesindaco - da tempo ha individuato come pilastri dello sviluppo dell’individuo l’educazione precoce e la genitorialità responsiva. Quest’ultimo tema sarà affrontato domani in un convegno organizzato dalla Rai e dal Comune di Perugia, dove sarà presentato il nuovo progetto di educazione genitoriale”.