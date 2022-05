La Procura Generale della Repubblica di Perugia ha emesso, quindi, un provvedimento di carcerazione nei confronti dell’uomo dopo che è stato raggiunto da un’ulteriore condanna del Tribunale di Perugia, con riunificazione delle pene per un totale di quattro anni e tre mesi di reclusione.

L’ultima condanna per un uomo di origini campane, ma da anni residente a Torgiano, ha fatto superare il limite di anni per cui si può ancora evitare la cella.

Una lunga sfilza di condanne per reati contro il patrimonio lo hanno portato, alla fine, in carcere.

Reati in serie in mezza Umbria, ma l'ultima condanna lo porta direttamente in carcere