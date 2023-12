Perugia, razzie nelle auto in sosta: catturato un predone, caccia al complice

Razzie nelle auto parcheggiate, la polizia di Perugia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino tunisino di 20 anni, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, "ritenuto gravemente indiziato, in concorso con un’altra persona, del reato di ricettazione", specifica la Questura di Perugia.

Il 20enne è stato intercettato in piazza Grimana e trovato in possesso di uno zaino, un orologio, due computer portatili – di cui uno schermato con della carta stagnola, e di un paio di occhiali. Si tratta della refurtiva di una razzia nelle auto parcheggiate in via Cardatura. Il 20enne è stato portato a Capanne. È caccia al complice, individuato anche da due testimoni.