Perugia, razzie nei bar e ai distributori: condannato terzetto di ladri seriali

Ventitré furti in un anno, 220mila euro di bottino (mai recuperato) e una piantagione che aveva prodotto 70 chili di marijuana. Un lavoro criminale che è costato pesanti condanne a tre albanesi i 24 e i 38 anni, con un patteggiamento a, rispettivamente, 3 anni e 8 mesi per uno degli imputati e e4 anni e 6 mesi per gli altri due. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Vincenzo Bochicchio.

Il terzetto era accusato di aver razziato Gratta e vinci, sigarette, valori bollati, bevande, snack, buoni benzina, computer, cellulari e televisori a danno di stazioni di servizio, bar e centri commerciali tra Umbria e Lazio.

I tre erano anche accusati di aver coltivato 1.174 piante di marijuana, raccogliendo 70 chili di prodotto da spacciare.

In Umbria avevano colpito a Balanzano di Perugia, Spoleto, Todi, Terni e Città di Castello.