Perugia, razzia nella notte: ladri assaltano PopUp

Razzia nella notte tra il 10 e l'11 maggio alla libreria PopUp in via Birago. I ladri sono entrati e hanno portato via il fondo cassa e un computer.

"Vorremmo ricordare a chi ci è venuto a trovare questa notte, portandosi via fondo cassa e computer, che i nostri orari di apertura sono 7.30 / 13.30 - 16 / 21, dal lunedì al sabato. Se ripassate quando siamo aperti (magari per farci riavere il computer, che ci serve ) potremmo consigliarvi qualche bella lettura od offrirvi una tisana", scrive la libreria su Facebook.