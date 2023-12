Perugia, rapinatore catturato e rinchiuso in carcere

Rapinatore rinchiuso dietro le sbarre. La polizia di Perugia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia, arrestando un 40enne, cittadino nigeriano, condannato alla pena della reclusione di 2 anni per una rapina aggravata.

L'uomo ha spinto un donna, le ha strappato di mano la borsa ed è fuggito. Identificato e denunciato, è stato processato e condannato.

Il 15 novembre, dop la sentenza di condanna, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione. L'uomo è stato catturato dalle Volanti all’interno di un esercizio pubblico in via Campo di Marte e rinchiuso nel carcere di Capanne dove dovrà scontare la pena di 2 anni di reclusione.