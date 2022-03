Rapina all'ufficio postale, esploso un colpo di pistola: bottino da 1.500 euro

Un colpo di pistola esploso in aria per coprirsi la fuga dall'ufficio postale di. Ponte Pattoli dopo aver messo insieme circa 1.500 euro. Sono scappati a piedi prima di raggiungere presumbilmente un mezzo con il quale allontanarsi dalla zona, i banditi - almeno tre - che questa mattina hanno rapinato l'ufficio postale di Ponte Pattoli.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, i banditi sono entrati nell'ufficio con il volto coperto da mascherina, occhiali scuri e cappelli, scuri anche i vestiti, hanno minacciato i presenti con pistola e coltello, e poi picchiato il direttore dell'ufficio per fargli aprire la cassaforte temporizzata. Ma il tentativo non è andato a buon fine perché nel frattempo era scattato l'allarme. Intuendo che il sistema di sicurezza era entrato in funzione, i rapinatori sono fuggiti, non prima di aver esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio. Il bossolo è stato recuperato e refertato. L'arma che ha sparato risulterebbe essere a salve