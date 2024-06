Perugia, rapina e terrorizza due ragazzini per strada

La polizia di Perugia ha arrestato un 42enne, cittadino marocchino gravato da numerosi precedenti, per rapina impropria. Secondo la ricostruzione della Questura l'uomo ha rapinato due ragazzini e li ha minacciati di morte con una pietra. È successo in via XX Settembre. Il 42enne si è avvicinato ai due minorenni e ha strappato di mano loro i soldi che stavano contando. Poi li ha spaventati con la minaccia di colpirli con una pietra raccolta per strada ed è scappato.

Gli agenti lo hanno trovato alla fermata dell’autobus in via Cacciatore delle Alpi e bloccato. Il 42enne è stato arrestato per rapina impropria e rinchiuso a Capanne. Il denaro, invece, è stato restituito ai due giovani.