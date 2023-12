Sale in macchina armato e lo costringe a prelevare i soldi dal bancomat: caccia all'uomo

E' salito nella sua auto ferma al parcheggio, lo ha minacciato con una pistola e lo ha costretto a ritirare soldi dal bancomat e consegnarglieli. Sabato mattina, a seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti della questura di Perugia sono intervenuti presso il parcheggio del campo sportivo di San Sisto dove era stata segnalata una rapina appena consumata.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito che, mentre si trovava parcheggiato con la propria auto, un uomo travisato è salito a bordo intimandogli, minacciandolo con una pistola, di consegnagli tutto il denaro in suo possesso.

Attesa la titubanza della vittima ad ottemperare alla richiesta, l’uomo ha esploso un colpo in aria costringendola, in seguito, a recarsi presso un istituto di credito per prelevare del denaro.

Acquisito il contante – 140 euro – l’uomo si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Dopo aver tranquillizzato la vittima e aver constatato che non necessitava dell’intervento dei sanitari, i poliziotti, anche con l’ausilio del personale specializzato del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno accertato che il colpo è stato esploso da un'arma a salve. Sono tuttora in corso gli approfondimenti volti ad acquisire gli elementi utili ad identificare l'autore.