Vaccini al Cva a Ponte San Giovanni? Avanti con calma. Manca ancora il Wifi: ipotetitica data di apertura

Quando aprirà il tanto sbanbierato (e soprattutto) richiesto centro vaccinale di Ponte San Giovanni a servizio della città dopo quelli già attivati a partire da Ponte D'Oddi? La domanda, come ribadito anche ieri, si sta facendo sempre più pressante ma la risposta ufficiale tarda arrivare dalle autorità sanitarie locali. La stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Romizi continua a richiedere informazioni dopo che da gennaio è stato fermato il locale in questione e sono terminati la gran parte dei lavori.

Tra telefonate, imbarazzi e chiamate successive Perugiatoday.it è riuscita ad ottenere una data indicativa: entrà operativo la prossima settimana (dal 12 aprile in poi). Stamani arriva un ulteriore tassello indicativo ma ufficioso. La fonte è autorevole: Gianfranco Mincigrucci, Presidente Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni, che gestice il Cva dove saranno somministrati i vaccini. Alla consulta è stato comunicato che il 15 aprile sarà installata la connessione Wifi fondamentale per la gestione del centro vaccinale.

"Per questo motivo il Cva - ha scritto Mincigrucci - messo a disposizione alla Usl dal Direttivo della Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni da fine gennaio, non entrerà in funzione prima del 20 aprile". Dovrebbe essere questo il periodo (già in ritardo di un mese sulle previsioni) dell'apertura del centro. Ma per come è gestita la campagna...bisogna incrociare le dita.