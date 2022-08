Punto da una vespa, bimbo di 7 anni finisce in ospedale

E' finito in ospedale per la puntura di una vespa, un bambino di 7 anni che si trovava con i familiari all'isola Polvese. Dopo aver subito la puntura, vista la reazione che si stava verificando, è stato chiesto l'intervento del 118.

Alla Polvese è intervenuto l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare al Santa Maria della Misericordia il piccolo paziente. Il bambino, preso in carico dai medici del ponto soccorso, non risultarebbe in condizioni gravi. E' stato trattenuto per ulteriori accertamenti e scongiurare eventuali ulteriori reazioni.