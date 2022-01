Centro storico, ubriaco provoca il caos in un bar: minacce alla barista e ai clienti, denunciato

Ha creato il caos in un bar del centro storico, ieri nel giorno dell'Epifania, a tal punto da allontanare tutti i clienti (spaventati e minacciati) e costringere i dipendenti del locale a rivolgersi alla Questura di Perugia. L'uomo, un italiano classe 1978, urlava e offendeva chiunque trovasse a tiro. Non si è placato neanche quando sono arrivati gli agenti continuando ad inveire senza senso in particolare contro la barista e il proprietario del locale. I poliziotti hanno subito capito che il 44enne era completamente stravolto dall'alcol assunto e non senza difficoltà sono riusciti a farlo uscire dal locale e identificarlo. Immediata è scattata la denuncia ed una pesante sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza.