Fine settimana all'insegna dei controlli in tutta la provincia: molte le multe, continua la lotta ai furti in appartamento

Weekend all’insegna dei controlli della Polizia in tutta la provincia di Perugia. La Questura di Perugia, anche attraverso l’importante apporto fornito dai Commissariati distaccati, ha rafforzato i servizi con la finalità di prevenire e reprimere i fenomeni di accattonaggio molesto e i furti in appartamento. Nel comune di Assisi, particolare attenzione è stata posta nella vigilanza delle frazioni limitrofe di Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo, Rivotorto, Petrignano e Palazzo. Il bilancio: oltre 130 persone identificate e controllati 79 veicoli attraverso sette posti di blocco istituiti. Durante il servizio è stato segnalato alla Prefettura come assuntore un ragazzo trovato in possesso di hashish. A livello provinciale sono stati 26 i posti di blocco: 790 persone, controllati 260 veicoli e 24 sanzioni per violazione del Codice della Strada.