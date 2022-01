Maltempo, raffiche di vento gelido provocano danni: alberi abbattuti e una "vela" ribaltata. Neve nella notte

Aria gelida dai balcani sta affluendo in gran parte del centro Italia. Il suo passaggio determinerà così un rapido peggioramento del tempo anche sull’Umbria con deboli fenomeni in arrivo nel corso della notte, in particolar modo sulla dorsale appenninica e sul perugino. Il brusco calo termico permetterà alla neve di raggiungere i fondivalle o le pianure. Nel dettaglio di Perugia nuvolosità in aumento nel corso della serata con nevischio in arrivo nella notte; nevicate moderate invece lungo l'appennino umbro-marchigiano dalle 21 in poi. Accumuli previsti di pochi centimetri.

Più della neve stanno creando molti problemi le raffiche di vento gelato che oltre a determinare un abbassamento delle temperature stanno provocando alberi abbattuti, cartelli divelti e danni ai camini. Altotevere e Altochiascio, montagna di Foligno e perugino le zone più colpite al momento. A Gualdo Tadino il vento ha fatto ribaltare una pesante vela motorizzata per la pubblicità nei pressi del supermercato Conad. Molte le richieste ai vigili del fuoco.

Secondo 3bmeteo il maltempo andrà avanti fino al pomeriggio di domani. Poi il resto della settimana cieli sereno e temperature in rialzo fino a 10-12-gradi. Rasserena poi entro il pomeriggio per un prosieguo di settimana in compagnia di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali foschie o nebbie nottetempo. Temperature in calo mercoledì e poi in rialzo da giovedì con massime sino a 10/12°C.